Dax aktuell Dax bleibt nahe der 15.000-Punkte-Marke – Was für und gegen einen Crash spricht

Das Umfeld an den Märkten hat sich drastisch verändert. Doch es gibt auch einige Hoffnungsschimmer. Auf welche Indikatoren Anleger achten sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht weiterhin die runde Marke von 15.000 Punkten im Fokus. Der Dax notiert am Dienstagvormittag bei 15.036 Zählern, ein Plus von 0,5 Prozent.

Die entscheidende Frage für Investoren lautet: Ist die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) nur ein auf wenige Institute begrenzter Zwischenfall oder doch der Anfang einer neuen großen Krise?

Die genaue Antwort weiß keiner, doch angesichts der beiden vergangenen turbulenten Handelstage mit einem Kursrutsch von 800 Punkten beim Dax lohnt sich eine Einordnung der Geschehnisse. Sind diese Verluste erst der Anfang eines Crashs oder eine günstige Einstiegschance?

Auch wenn die Kurse am Freitag und am Montag deutlich abrutschten, handelt es sich bislang um einen eher üblichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt. Gegenüber dem Jahreshoch mit 15.706 Zählern hat der Dax rund fünf Prozent nachgegeben und ist bis auf 14.887 Zählern gefallen.

