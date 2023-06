Dax aktuell Dax bleibt über 16.000 Punkten – Was für und was gegen ein neues Rekordhoch spricht

Die aktuelle Lage am deutschen Aktienmarkt ähnelt der vom Sommer 2021. Das bedeutet: Anleger sollten sich auf größere Kursbewegungen vorbereiten.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt steht wieder die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten im Fokus. Und damit auch die Frage: Wird der Dax in den kommenden Handelstagen ein neues Rekordhoch erreichen? Zum Wochenauftakt kann sich der deutsche Leitindex oberhalb der runden Marke behaupten und notiert vormittags bei 16.090 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent.

Nach dem Sichten der Argumente für und gegen ein Rekordhoch sind folgende Szenarien in den kommenden Handelstagen oder -wochen wahrscheinlich.

Es dürfte nicht einfach werden für den Dax, einen neuen Rekordstand oberhalb von 16.332 Zählern zu erreichen. Sollte er es dennoch im Zuge der KI-Euphorie schaffen, sind als Belohnung weitere fulminante Kurssprünge ohne fundamentale Veränderungen möglich, sogenannte Short-Squeezes.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen