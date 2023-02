Dax aktuell Dax macht Verluste wett und schließt auf Vortagesniveau

Zinssorgen haben den deutschen Leitindex zwischenzeitlich gedrückt, doch „Schnäppchenjäger“ wirken stabilisierend. Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt, die Inflation beschleunigt sich.

Düsseldorf Zinssorgen haben die Börsen in Europa am Mittwoch belastet, wobei es dem deutschen Leitindex Dax am Mittwoch gelang, seine zwischenzeitlich deutlicheren Verluste einzudämmen. Zum Handelsschluss notierte der Dax bei 15.400 Zählern und damit gerade einmal zwei Punkte höher als am Vortag.

Am Vortag hatten überraschend starke Konjunkturdaten an der Wall Street die Furcht vor einer weiter steigenden Inflation und höheren Zinsen angeheizt und die wichtigsten US-Indizes um rund zwei Prozent nach unten gezogen.

„Der Markt befürchtet, dass die Zentralbanken die Zinsen noch viel stärker anheben müssen, um die Inflation einzudämmen“, sagte Stratege Kerry Craig von JPMorgan Asset Management. Hinweise zu den weiteren Zinsaussichten erhoffen sich Investoren von der Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Als Erfolg für den Dax zu werten