 Dax und Börse aktuell: Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Hoffnung auf eine Erholung beim Dax wächst. Einen Impuls könnte die neuste Leistungsbilanz der Euro-Zone geben. Onlinebroker Flatexdegiro legt seine Zahlen vor.

Frankfurt, Düsseldorf Nach seiner positiven Wende könnte der Dax heute optimistisch gestimmt bleiben. Am Montag schloss der deutsche Leitindex den Handelstag mit einem Plus von 0,2 Prozent. Der Dax lag zum Handelsschluss bei 15.603 Punkten. In der Vorwoche hatte er Verluste eingefahren.

Anleger dürften heute auf die Leistungsbilanz der Euro-Zone für Juni schauen. Ökonomen rechnen mit einem Defizit. Normalerweise weist die Euro-Zone einen Überschuss aus, in Krisenzeiten können aber Schwankungen auftreten.

Zum Ende der Berichtssaison veröffentlicht der Onlinebroker Flatexdegiro seine Zahlen. Das Unternehmen gab bereits bekannt, zuletzt zwar neue Kunden gewonnen, aber weniger Transaktionen auf seiner Plattform verbucht zu haben.

1 – Börse in den USA: S&P 500, Nasdaq und US-Bonds

In den USA ist die Wall Street uneinheitlich in die Woche gestartet. Vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbank-Konferenz in Jackson Hole blieb die Stimmung nervös.

