Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Schwache Jobdaten schwächen Aktienkurse an der Wall Street

US-Unternehmen haben im März einer Umfrage zufolge weit weniger Jobs geschaffen als von Fachleuten erwartet. Das drückte die Stimmung an der Wall Street.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt bestimmt am Mittwoch die Richtung der Aktienkurse: Ein überraschend geringer US-Stellenzuwachs im März hat die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch kaum verändert bei 33.449 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4092 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein halbes Prozent auf 12.061 Stellen.

Die US-Unternehmen haben im März einer Umfrage zufolge weit weniger Jobs geschaffen als von Fachleuten erwartet. Unter dem Strich entstanden 145.000 Stellen, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Zuwachs im Privatsektor von 200.000 gerechnet, nach aufwärts revidiert 261.000 im Februar. „Die Investoren an der Wall Street sehen, dass sich die Wirtschaft tatsächlich abschwächt“ sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Analyse-Unternehmen CFRA in New York.

