Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street gibt vor US-Inflationsdaten nach

Vor den US-Inflationsdaten für Juli rutschen die US-Börsen ins Minus. Die Papiere von WeWork fallen um mehr als ein Drittel.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Anleger an der Wall Street haben im Vorfeld der US-Inflationsdaten für Juli erneut die Köpfe eingezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben jeweils gut einen halben Prozentpunkt auf 35.110 beziehungsweise 4468 Punkte nach.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte mehr als ein Prozent auf 13.725 Zähler ein. „Wir denken, dass zum jetzigen Zeitpunkt einige Gewinnmitnahmen und kurzfristige Konsolidierungen erfolgen“, sagte Aadil Zaman, Partner bei der Wall Street Alliance Group.

Bereits am Vortag hatte die Herabstufung der Bonitätsnote mehrerer kleiner und mittelgroßer amerikanischer Banken US-Anleger nervös gemacht und die Wall Street ins Minus gedrückt. In Europa waren nach dem jüngsten Rücksetzer hingegen zur Wochenmitte die Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurückgekehrt.

