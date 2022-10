Dow, S&P 500, Nasdaq Anstieg der Rendite bei Staatsanleihen belastet US-Aktienkurse – Wall Street schließt im Minus

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit Juli 2008. Der Wohnungsbau schwächelt - ein Zeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung verliert.

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Das 14-Jahres-Hoch bei Renditen der US-Staatsanleihen setzt die Wall Street nach einer zweitägigen Erholung wieder unter Druck. Gleichzeitig sorgt die Bilanzsaison mit einer Mischung aus positiven und negativen Überraschungen für zusätzliche Nervosität an den US-Börsen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer auf 30.423 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 10.680 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3695 Punkte ein.

„Der Markt gönnt sich eine Verschnaufpause“, sagte Peter Tuz vom Vermögensverwalter Chase Investment Counsel. Es handele sich um eine Kombination aus einer Pause nach der Rally und Sorgen über die Inflation sowie die vorsichtigen Prognosen mancher Unternehmen.

