Düsseldorf Auf dem Land wohnen, in der Stadt arbeiten – für Millionen Menschen ist das Tag für Tag gelebte Realität. Zwar war es zwischenzeitlich gerade für junge Familien attraktiv, nach dem Studium in der Stadt zu bleiben – kurze Wege zu Kita, Einkauf und Ärzten sowie der Verzicht auf den Zweitwagen waren verlockende Argumente. Doch hohe Mieten in den Innenstädten und der Trend zum Homeoffice haben das Häuschen im Grünen wieder stärker in den Fokus gerückt.

Ein knappes Drittel der Arbeitnehmer fährt länger als eine halbe Stunde zur Arbeit. Das gilt insbesondere für die teuren Metropolen, in denen sich allerdings auch viele gut bezahlte Jobs finden.

Die meisten Pendler nutzen das Auto – hohen Benzinpreisen zum Trotz. Erst danach kommen mit weitem Abstand Busse und Bahnen. Viele Menschen schrecken die notorische Unpünktlichkeit und der schlechte Service des Öffentlichen Nahverkehrs.

