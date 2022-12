 Nachwuchskräfte im Gesundheitswesen: Digital, vernetzt, besorgt

Die Gesundheitsversorgung von morgen beruht auf den Sozialversicherungsbeiträgen und der Arbeitskraft der Jüngeren. Umso wichtiger ist es, das Gesundheitswesen für sie attraktiv zu machen – und es zu reformieren.

(Foto: PR) Anja Heckendorf von Hashtag Gesundheit e.V.

Immerhin 37 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitssystem sind heute unter 40 Jahre alt. Doch diese Zahl könnte rapide zurückgehen. Schon heute wird es immer schwieriger, junge Menschen für eine Tätigkeit im Gesundheitswesen zu begeistern. Was dazu beiträgt: Laut einer YouGov Studie im Auftrag von HDI Deutschland raten vier von zehn Beschäftigten im Gesundheitswesen jungen Menschen nicht mehr dazu, einen Beruf im Gesundheitswesen zu wählen. Dabei wird genau dieser Nachwuchs so dringend benötigt. Schon im Jahr 2035 können knapp 1,8 Millionen offene Stellen nicht mehr besetzt werden, weil medizinische Fachkräfte fehlen. Aktuell liegt der Versorgungsengpass bereits bei rund sieben Prozent.

Besorgt: Versorgung von morgen wackelt

Das macht auch die junge Generation besorgt. Denn zum Versorgungsengpass kommt die hohe finanzielle Last, die Jüngere zukünftig schultern müssen. Laut dem IGES-Institut wächst die Finanzierungslücke der Gesetzlichen Krankenversicherungen allein bis 2024 auf 25 Milliarden Euro an. Steigende Beitragssätze sind daher schon jetzt nötig, um eine qualitative Versorgung zu garantieren. Während in der Coronapandemie stark in das Gesundheitssystem investiert wurde, fehlt die Verpflichtung zu klugen, langfristigen Investitionen, die ebensolche Krisen abmildern können und ermöglichen, die Regelversorgung aufrechtzuerhalten.

Der Health-i Schnelleinstieg Was ist die Health-i Initiative? Seit 2016 bietet die Health-i Initiative der Techniker Krankenkasse und des Handelsblatts wegeisenden Projekten und klugen Köpfen eine starke Plattform und Community. Die Health-i Initiative bringt starke Ideen auf den Weg, fördert das Networking mit Experten/innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit und setzt frische Impulse. Die Zielgruppe? Junge Talente aus Gesundheit und Gesundheitswirtschaft. Hier erhalten Sie noch mehr Informationen! Wer sitzt in der Health-i Jury? Sie entscheiden über die Finalisten und die Sieger bei den Health-i Awards: Diese klugen Köpfe und die Ergebnisse aus dem Community-Voting bilden die Health-i Jury. Alle Jury-Mitglieder im Überblick Welche Bewerbungen haben eine Chance auf einen Health-i Award 2022? Die Health-i Jury kürt ihre Finalist:innen im Juli. Aus mehr als 220 Bewerbungen haben sich in einem mehrstufigen Prozess jeweils zwei Finalist:innen pro Award-Kategorie – Junge Projekte, Start-ups und Unternehmen – herauskristallisiert. Miteingeflossen ist in die Jury-Sitzung auch das Ergebnis des Community-Votings, das im Vorfeld stattgefunden hat. Hier geht es zur Übersicht der bisherigen Health-i Preisträger:innen ! Welche Vorreiter im Gesundheitswesen wurden bisher ausgezeichnet? Digitale Innovationen Teil der medizinischen Versorgung werden lassen – dafür steht die Health-i Initiative von Techniker Krankenkasse und Handelsblatt. Seit 2016 fördert Health-i Vordenkerinnen und Vordenker der E-Health-Branche. Im Pandemiejahr 2020 wurden vier Pioneers der Gesundheitsbranche ausgezeichnet. Im Jahr 2021 fand wieder eine Auszeichnung in den drei etablierten Preiskategorien statt. Hier geht es zu den bisherigen Gewinnern und Rückblicken

Digital: Potenzial junger Ideen nutzen

Es sind insbesondere die Investitionen in junge Ideen, die sich wortwörtlich auszahlen. Digitale Gesundheitsanwendungen und andere digitale Lösungen sind nur ausgewählte Beispiele, die oft dazu beitragen, ein hoch fragmentiertes System (kosten-)effizienter und bedarfsgerechter zu gestalten. Die Gewinner des diesjährigen Health-i Awards zeigen beispielhaft, wie junge Ideen gleichermaßen einen Mehrwert für Patienten und Gesundheitssystem schaffen können.

Das ist das Health-i Board 2022 Lena-Sophie Müller 1 von 39 Seit 2014 leitet Müller die Geschicke der Initiative D21 e.V. in der Position der Geschäftsführerin. D21 ist eigenen Angaben zufolge Deutschlands größtes Digitalnetzwerk aus Politik und Wirtschaft für die digitale Gesellschaft. (Foto: Tobias Koch) Andreas Arntzen 2 von 39 Der Diplom-Betriebswirt ist Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags. Er ist Gründer und Gesellschafter mehrerer Digitalfirmen, darunter Parship, apploft, und radio.de. (Foto: Wort & Bild Verlag/Margaretha Olschewski) Dr. Jens Baas 3 von 39 Als Mitinitiator von Health-i und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse unterstützt der Humanmediziner das Health-i Board und ist Teil der Jury. (Foto: Techniker Krankenkasse) Prof. Dr. Christoph Bauer 4 von 39 Als CFO und COO hat Christoph Bauer bereits bei namhaften Unternehmen wie Bertelsmann und AOL gearbeitet. Heute ist er CEO der ePrivacy GmbH und seit 2021 Mitglied in der Health-i Jury. (Foto: PR) Prof. Dr. rer. pol. Andreas Beivers 5 von 39 Andreas Beivers ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius für Management, Wirtschaft & Medien GmbH. (Foto: PR) Prof. Dr. Erwin Böttinger 6 von 39 Böttinger ist Co-Director des Hasso Plattner Instituts für Digital Health und Mitglied der Health-i Jury im Jahr 2022. (Foto: Kay Herschelmann, Hasso Plattner Institut) Elisabeth Büllesfeld 7 von 39 Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet Elisabeth Büllesfeld beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart. Sie ist Teil des Health-i Boards. (Foto: PR)

Wenig überraschend ist daher auch die schier ungebrochene Begeisterung für digitale Themen der jungen Generation. Dass der in Deutschland obsessiv betriebene Datenschutz unseren Fortschritt beim Verstehen von Krankheiten und deren Diagnose sowie Behandlung ausbremst, scheint hier bereits Konsens zu sein. Aus den Daten aktueller Patienten lässt sich lernen, um zukünftige Generationen besser und präziser zu versorgen. Dieses Potenzial wird bislang kaum genutzt. Um Skepsis abzubauen, bedarf es daher gezielter Fortbildungen für Berufserfahrene mit konkreten Beispielen, wie Menschen vom schon vorhandenen digitalen Fortschritt profitieren könnten. Dies schließt Anwendungen wie die elektronische Patientenakte mit ein. Gleichzeitig sollten digitale Kompetenzen in Ausbildung und Studium verankert werden – auch das kann Gesundheitsberufe attraktiver machen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Vernetzt: Sektorengrenzen überwinden

Vereine wie Hashtag Gesundheit zeigen, dass die junge Generation bereit ist, das bislang bestehende Silodenken zu überwinden (Foto: PR) Optimistischer Nachwuchs

Erschwert wird der Fortschritt durch die mangelnde Kommunikation zwischen den Sektoren. Wer sich schon einmal einem MRT unterzogen hat, kennt es: Die im Krankenhaus entstandenen MRT-Bilder werden mühsam auf einer CD gespeichert – und vom Patienten zum Hausarzt gebracht. Durch die Vielzahl an Kostenträgern und Leistungserbringern ist die Fragmentierung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung bis heute eine der größten Baustellen des deutschen Gesundheitssystems. Dies führt auch dazu, dass Versorgung nicht immer am medizinischen Bedarf, sondern an Vergütungsregeln und Vorgaben zur Leistungserbringung des jeweiligen Sektors ausgerichtet wird. Sektorenübergreifende Planungsbereiche sowie Lotsen- und Community-Nurse-Modelle können ein Anfang sein, diese Probleme anzugehen. Vereine wie Hashtag Gesundheit zeigen, dass die junge Generation bereit ist, das bislang bestehende Silodenken zu überwinden. Wo unterschiedlichste Berufsgruppen zusammenkommen, um sich zuzuhören, wird die Grundlage für patientenorientierte Lösungen geschaffen. Es wird Zeit, dass diese Offenheit sich weiter etabliert.

Herausforderungen können nur gemeinsam angepackt werden

Die Baustellen im deutschen Gesundheitswesen sind zu groß, als dass sie von einer Generation allein angepackt werden können. Es geht nur gemeinsam. Mit der Erfahrung der Älteren und den frischen Ideen der Jüngeren kann es gelingen, unsere Versorgung nachhaltig zu verbessern und auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Generationenübergreifende Foren zum Austausch über Sektoren hinweg wären ein erster Schritt, um dem näher zu kommen. Der Health-i Award trägt hierzu bereits bei, indem junge Talente gezielt unterstützt werden, um in der Regelversorgung Fuß zu fassen. Hashtag Gesundheit freut sich, diese Initiative zu unterstützen.