Gastkommentar Peking steht auf Moskaus Seite

Wenn sich an diesem Freitag die politische Führung Chinas und der Europäischen Union (EU) zum mehrmals verschobenen Gipfel treffen, werden sich beide Seiten angespannt durch die Digitalkameras beobachten. Vor der Kulisse von Wladimir Putins mörderischem Krieg in der Ukraine wird der Gipfel zum Moment der Wahrheit. Für die Europäer dürfte das kein schöner Moment werden.

Noch vor gut einem Monat galt das Treffen als Chance, Streitthemen wie das vom Europäischen Parlament auf Eis gelegte gemeinsame Investitionsabkommen aus dem Weg zu räumen. Seit Moskau in der Ukraine Krieg führt, wird der Gipfel als Gelegenheit gesehen, China vor einer aktiven Unterstützung Russlands zu warnen und Peking anderenfalls mit ökonomischen Konsequenzen zu drohen – was die Volkrepublik schon deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfte, weil ihre Wirtschaftsbeziehungen zu den USA mehr als fragil sind.

Doch auf wessen Seite steht Peking in diesem Krieg? Zunächst versuchte die politische Führung einen Neutralitäts-Balanceakt. China untergrub nach heutiger Kenntnis nicht die Sanktionen des Westens und kritisierte auch die Verletzung der Souveränität der Ukraine. Doch das Schweigen der politischen Führung zu den Kriegsverbrechen in der Ukraine nutzt(e) dem russischen Aggressor.

In den vergangenen 48 Stunden bewegte sich Peking immer deutlicher auf die falsche Seite der Geschichte zu. So versprach Außenminister Wang Yi seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow nicht nur, die bilateralen Beziehungen auszubauen. Wang betonte auch, Moskau und Peking würden ihre Beziehungen „in einer neuen Ära auf eine neue Ebene“ heben.

Er dankte Lawrow sogar dafür, dass Moskau „versucht, eine humanitäre Krise großen Ausmaßes“ in der Ukraine zu verhindern, während dort die Bombardierung ziviler Ziele weiterging und in der besetzten Hafenstadt Mariupol weitere Menschen starben.



Die EU verhängte Sanktionen gegen China

Bitterer kann Zynismus nicht sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Ratspräsident Charles Michel werden von Xi an diesem Freitag wohl kein kritisches Wort über den russischen Präsidenten zu hören bekommen – obwohl Putin in dem begründeten Verdacht steht, für Kriegsverbrechen verantwortlich zu sein.

Vor gut einem Jahr sah die Welt noch anders aus. Zum Jahresende 2020, nach dem letzten EU-China-Gipfel, schlossen Europäer und Chinesen erfolgreich die Verhandlungen über ein Handels- und Investitionsabkommen ab. Zuvor hatten sich die Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten unter der Regierung von Präsident Donald Trump vier Jahre lang erheblich verschlechtert. Doch in den Folgemonaten häuften sich die Konflikte, obwohl die EU und China weiterhin wirtschaftlich aufeinander angewiesen sind: Das bilaterale Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr bei 828 Milliarden US-Dollar.

Allerdings verhängte die EU Anfang 2021 Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren. Peking reagierte mit Strafmaßnahmen gegen westliche Unternehmensvertreter, Wissenschaftler und Europaabgeordnete, die sich kritisch mit der chinesischen Politik auseinandergesetzt hatten.

Die EU erließ neue Rechtsvorschriften, um sich vor dem wirtschaftlichen Druck Chinas zu schützen, und reichte bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde ein, weil Peking Vergeltungsmaßnahmen gegen Litauen verhängt hatte, das Taiwan 2021 die Eröffnung einer diplomatischen Repräsentanz in Vilnius gestattet hatte. Peking erließ daraufhin einen Einfuhrstopp für litauische Produkte.



Der Moment der Wahrheit ist für die Europäer schmerzhaft

Chinas wirtschaftliche Bedeutung sollte unseren Blick auf das, was in der Volksrepublik passiert, nicht vernebeln: totalitäre Informationskontrolle, brutale Repression von Kritikern, Genozid an den Uiguren und die Zementierung politischer Macht in den Händen Xis, des Führers auf Lebenszeit.

Geopolitisch betreibt China eine harte Interessenpolitik, in deren Zentrum der Wettstreit mit den USA um die Rolle der führenden Weltmacht und der Kampf zwischen liberalen Demokratien und autoritären Regimen stehen. Peking favorisiert eine globale Expansionspolitik und denkt wie Moskau in Einflusssphären.

Seit Jahren arbeitet China auch daran, globale Governance-Strukturen nach seinen Vorstellungen zu formen und weltweit autokratische Regime zu stärken. Wie Russland kritisiert es jene Weltordnung, die auf westlich-liberalen Prinzipien beruht. Am 4. Februar deuteten Putin und Xi sie gemeinsam um und bezeichneten sich selbst als die „besseren Demokratien“.

Für die EU, und insbesondere für Deutschland, ist der Moment der Wahrheit schmerzhaft. Europa braucht China, etwa für die globale Klimaschutzagenda, und viele Unternehmer schätzen Chinesen als verlässlichen Kooperationspartner. Wer Zugang zum chinesischen Markt hat, dem winken trotz wachsender Konkurrenz in manchen Branchen noch für ein paar Jahre hohe Profite, als Unternehmens- und Forschungsstandort ist China aus vielen Gründen attraktiv. Daher war es gerade aus unternehmerischer Sicht rational, auf enge Beziehungen zu China zu setzen.

Auch China will Europas Demokratien schwächen

Doch wird China immer deutlicher zum systemischen Konkurrenten, der auch in Europa Demokratien schwächen will, und sich als Verbündeter eines Kriegstreibers auf dem europäischen Kontinent positioniert. China ist für Europa damit auch ein sicherheitspolitisches Problem. Die EU muss in dieser Situation ihre Interessen deutlich vertreten. Die EU-Führung sollte China davor warnen, Russland bei der Umgehung europäischer Sanktionen oder durch Waffenlieferungen zu unterstützen.

Sekundärsanktionen wären für Europa teuer, aber möglich. Es sollte China auffordern, gegenüber Moskau auf humanitäre Korridore und einen Waffenstillstand zu drängen – und die Verbrechen an der Menschlichkeit zu verurteilen. Als Vermittler auftreten kann Präsident Xi indes nicht, ein totalitärer Herrscher, der mit Russland Militärübungen durchführt und sich gegen die westliche Ordnung stellt, wird nicht im Interesse der Staaten vermitteln, die in der Ukraine ein souveränes Land mit Recht auf territoriale Integrität und strategische Selbstbestimmung sehen, das seine seit Jahren funktionierende Demokratie weiter festigen will.

Die wirkliche Arbeit an Europas Stärke muss im Inneren stattfinden. Oberstes Ziel muss es angesichts der neuen Weltlage sein, die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit zur stärken. Die Parallele zwischen Europas Verhältnis zu China und Russland ist klar: Die strategischen Abhängigkeiten – im einen Fall vom Export, im anderen vom Energieimport – sind so groß, dass außenpolitischer Handlungsspielraum verloren gegangen ist und nur sehr teuer wieder zurückgekauft werden kann.

Längst hätten die Regierungen der Europäischen Union, und allen voran Deutschland mit seiner so großen Exportabhängigkeit, in europäische Alternativen und Diversifikation investieren sollen, um sich auf Konfliktfälle vorzubereiten.

Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Bedrohungen, die es gegenüber anderen Staaten ausgesprochen hat, und Chinas Schulterschluss mit Putin haben die Linien neu gezogen. In den ersten Monaten des Jahres 2022 erleben wir einen Wendepunkt – nicht nur in den Beziehungen zu Russland, sondern auch zu China, dem Europa mit Investitionen in die eigene Stärke begegnen muss.

Die Autorin: Prof. Daniela Schwarzer leitet die Open Society Foundations in Europa und Eurasien. Ihr jüngstes Buch „Final Call – Wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann“ ist im Campus Verlag erschienen.

