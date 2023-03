 Prüfers Kolumne: Selbstfindung im Beruf – zwischen Boom und Boomer

Die zweite Karriere wird zum Trend, ob durch Zusatzerwerb im Alter oder einen Neuanfang in der Lebensmitte. Nur: Wer zahlt den Kindern dann das Mittagessen? Und serviere ich ihnen bald Kaffee?

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich habe in der „Welt am Sonntag“ gelesen, dass es einen neuen Arbeitsmarkttrend gibt: Es werden nun gezielt Menschen mit „Lebenserfahrung“ gesucht. Ich fühle mich angesprochen. Ich bin nun bald 50 Jahre alt und sehe in meinem Umkreis, dass sich immer mehr Leute beruflich umorientieren.

Die zweite Laufbahn wird eher zur Regel als zur Ausnahme. Jemand studiert noch einmal, diesmal Architektur, jemand anders lässt sich zum Coach ausbilden, ein Flugbegleiter wird Intensivpfleger. In der Mitte des Lebens soll man noch einmal neu anfangen.

