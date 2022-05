Gastkommentar – Homo oeconomicus Finanzminister benachteiligen systematisch die Frauen

Mit Gender-Budgeting wird beziffert, wie sehr die Belange von Männern im Staatshaushalt dominieren. Konsequenzen hatte das bisher kaum, kritisiert Uta Meier-Gräwe.

Obwohl die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit im Staatshandeln schon lange als Ziel ausgegeben wurde, machen die Entscheidungsträger weiter wie bisher. (Foto: dpa) Finanzminister Christian Lindner

Schon 1984 hat die australische Ökonomieprofessorin Rhonda Sharp nachgewiesen, dass Budgetentscheidungen der Regierungen keineswegs geschlechterneutral getroffen werden, sondern Abbild patriarchaler Machtverhältnisse sind und Frauen benachteiligen.

Seither hat die Forderung nach Gender-Budgeting weltweit Akzeptanz gewonnen. Öffentliche Einnahmen und Ausgaben sollen so umstrukturiert werden, dass die spezifischen Bedarfe von Frauen, etwa in der Städte- und Verkehrsplanung, auf dem Arbeitsmarkt oder auch mit Blick auf den Schutz vor sexualisierter Gewalt, angemessen berücksichtigt werden. So sollen Ungleichheiten abgebaut werden.

Unter anderem die UN und der Europarat haben sich seither für die Herstellung von Fairness im Wege des Gender-Budgetings ausgesprochen. Die EU-Finanzministerkonferenz hat sich bereits 2002 die Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit in der öffentlichen Haushaltsplanung bis spätestens 2015 zum Ziel gesetzt. Es gibt in Brüssel sogar ein eigenes Institut dafür, das European Institute for Gender Equality, das sich damit befasst.