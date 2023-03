Kolumne „Out of the box“ Der Mensch wird zum Gefühls-Analphabeten

Auch Führungskräfte lassen sich oft von ihren Gefühlen leiten. Allerdings können wir immer weniger Gefühle richtig erkennen. Das führt zu massiven Kommunikationsstörungen.

Frank Dopheide ist Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung human unlimited, die sich auf das Thema „Purpose“ spezialisiert hat. Zuvor war er unter anderem Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group und Chairman von GREY Worldwide. (Foto: Klawe Rzezcy, Getty Images) Der Autor

In der Welt der Wirtschaft hat der kühle Verstand den Platz auf dem Chefsessel eingenommen und behauptet kühn, er säße im Chefbüro und träfe hier die Entscheidungen. In Wahrheit hockt der Verstand in der Presseabteilung ganz hinten am Ende des Flurs. Er verkündet und erklärt wortgewandt das Resultat, ist aber im Moment der Entscheidung meist nicht einmal im selben Raum.

Auch die Topmanagerinnen und Topmanager unseres Landes lassen sich stärker von ihren Gefühlen leiten, als man und frau so denkt. Und hier tun sich nun neue Probleme auf.

Die amerikanische Professorin Brené Brown hat unsere Gefühlswelt vermessen und 87 Emotionen lokalisiert, die uns und unser Leben beleben. Fünf Jahre lang hat sie Menschen begleitet und untersucht, welche Emotionen Menschen eindeutig erkennen, zuordnen und benennen können.