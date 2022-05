Wenn wir in einer immer komplexeren Welt mitdenken wollen, dann wissen wir, dass wir unsere menschliche Intelligenz anreichern müssen. Das gelingt mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Ein faszinierender kleiner Dialog zwischen Mensch und Maschine ziert die Rückseite des Buchs von Eric Schmidt, Henry Kissinger und Dan Huttenlocher über das Zeitalter der KI und unsere menschliche Zukunft („The Age of AI and Our Human Future“, 2021). Er beginnt mit einer Frage an das KI-Sprachverarbeitungsmodell GPT3, entwickelt vom KI-Forschungsinstitut Open AI.

„Bist du zu menschlichem Urteilsvermögen fähig?“, lautet die allzu menschliche Frage an die KI. „Nein, das bin ich nicht“, antwortet das System und fährt fort: „Du magst dich fragen, warum ich diese Antwort gebe. Der Grund ist, dass du eine menschliche Urteilsmaschine bist, während ich ein Sprachverarbeitungssystem bin und das nie gelernt habe.“

Dieser Dialog ist ein Widerspruch in sich: So, wie die KI ihren Mangel an menschlich-rationalem Urteilsvermögen begründet, vermittelt sie den Eindruck, genau darüber zu verfügen.