Kommentar Brüssels „Ausnahmeregel“ ist in Wahrheit längst eine Lizenz zum Schuldenmachen

Die EU-Kommission setzt erneut die Schuldenregeln aus – und verschiebt die Probleme damit in die Zukunft. Dabei gibt es kaum noch Länder, die auf die Regeln pochen.

Die europäische Stabilitätskultur ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Vor fast dreißig Jahren verabschiedete der Deutsche Bundestag das Gesetz zum Maastricht-Vertrag. Der damalige Kanzler Helmut Kohl und sein Finanzminister Theo Waigel versprachen den Bürgerinnen und Bürgern seinerzeit gebetsmühlenartig, niemand müsse um sein Geld fürchten. Die Schuldenregeln würden penibel eingehalten.

Die Skepsis war damals schon groß, heute klingen diese Worte wie Hohn.

Die deutschen Steuerzahler können sich davon nichts mehr kaufen. Sie müssen heute in ihrem Alltag mit einer Inflation in Höhe von derzeit 7,4 Prozent zurechtkommen. Außerdem steigt die Staatsverschuldung der südeuropäischen Länder, inzwischen fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, in schwindelerregende Höhen.

Die Reaktion der EU-Kommission? Sie setzt die Schuldenregeln erneut für ein Jahr aus. Zum vierten Mal in Folge.

