Kommentar Das Schein-Embargo: Der Öl-Boykott ist handwerklich schlecht gemacht

Die neuen EU-Sanktionen sind gut gemeint, aber fehlerhaft konstruiert und kontraproduktiv. Der Kriegsherr im Kreml könnte kurzfristig als Sieger der Boykotts hervorgehen.

Von Von Geschlossenheit kann in der EU keine Rede sein. (Foto: dpa) Kommissionschefin Ursula von der Leyen

In der historischen Betrachtung haben Sanktionen in den seltensten Fällen das gewünschte Ergebnis erzielt. In der Regel haben sie weder die Haltung von Regierungen maßgeblich verändert, geschweige denn zu Regierungswechseln geführt, noch Kriege eingedämmt oder verhindert. Dennoch sind Sanktionen ein wichtiges Instrument. Sie setzen ein politisches Zeichen, bringen die Hoffnung mit sich, für die Zukunft einen gewissen Abschreckungseffekt zu erzeugen.

So ist auch der geplante Ölboykott gegen Russland ebenso legitim wie notwendig. Zu gewaltig sind die Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Zu groß ist auch das Risiko, dass andere Autokraten sich motiviert fühlen, der Methode Putin nachzueifern und ein souveränes Nachbarland zu überfallen. Deswegen sollte der Westen mit aller Härte reagieren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen