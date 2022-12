Kommentar Der ungenutzte Chancenkontinent – Wenn wir nicht investieren, macht es China

Viele Unternehmen scheuen das Risiko, in Afrika tätig zu werden, und rufen nach staatlichen Absicherungen. Dabei ist das Risiko, dort nicht zu investieren, größer, als es zu tun.

Afrika birgt wirtschaftliches Potenzial, da sind sich alle einig. Doch wer nutzt es am Ende am besten? (Foto: AFP/Getty Images) Menschen in Dschibuti mit chinesischer Flagge

Es gibt eine Phrase, die in den Führungsetagen der Unternehmen in Deutschland immer wieder fällt: „Afrika ist ein Chancenkontinent.“ Der südliche Nachbar gilt seit Jahrzehnten als Region mit großem wirtschaftlichen Potenzial, allein schon wegen der großen Anzahl potenzieller Konsumenten. Einige Länder bieten zudem hervorragende klimatische Bedingungen für erneuerbare Energien.

Doch in Wahrheit nehmen deutsche Konzerne Afrika immer noch als „Krisenkontinent“ wahr. Zahlen zeigen, dass auf das Loblied auf Afrika kaum Taten folgen: Der Anteil des Geldes, das deutsche Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent investieren, bewegt sich seit Jahren um die ernüchternde Marke von einem Prozent. Das Potenzial des Kontinents wird zwar angepriesen, aber nicht genutzt – mit womöglich verheerenden Folgen.

In Chaos, Krieg und Korruption investiert es sich nicht gut, so der Vorbehalt. Vieles in Afrika scheint irgendwie zu fremd und zu gefährlich, um Geld und unternehmerisches Risiko dort zu parken.

Chance nutzen andere