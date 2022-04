Kommentar Die EZB steht bei der Inflation vor einer Operation am offenen Herzen

Irgendwer zahlt immer. Es wäre eine Illusion zu glauben, die Welt könnte die drei großen K – Krankheit, Krieg und Klimawandel – bewältigen, ohne dass es etwas kostet. Je nachdem, wie die Geld- und Finanzpolitik funktionieren, entscheidet sich, wer diese Kosten wann zu tragen hat. Aber es wäre naiv zu glauben, sie ließen sich mit der „richtigen“ oder besonders „entschiedener“ Politik einfach wegzaubern.

Die hohe Inflation von 7,5 Prozent im Euro-Raum ist die Rechnung für die ersten beiden Krisen: Corona und Krieg. Wenn Energiepreise steigen und Vorprodukte für die Industrie in China nicht produziert oder von dort aus nicht transportiert werden können, erzeugt das Knappheit.

Die Preise tun jetzt das, wozu sie in einer Marktwirtschaft da sind: Sie zeigen diese Knappheit an. Natürlich können die Europäische Zentralbank (EZB) und die Regierungen Einfluss auf das Geschehen nehmen. Aber damit verteilen sie im Endeffekt die Kosten nur um. Dabei ist zu beachten: Wenn die Regierung Energiepreise subventioniert, stärkt sie die Nachfrage und trägt damit zur Inflation bei.

Über die Inflation wurden schon häufig Kriege, oft nachträglich, finanziert. Das war schon bei der großen Geldentwertung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg der Fall, die hierzulande bis heute die Einstellung zum Geld prägt. Das Kaiserreich war pleite, die junge Republik erbte einen Berg von Kriegsanleihen und hatte nur die Wahl, sich zahlungsunfähig zu erklären oder Geld zu drucken.

Auch heute stellt sich die Frage: Was wäre die Alternative zur Inflation? Die EZB kann knappe Energie nicht billiger machen. Eine Notenbank kann, wenn sich das relative Preisgefüge dramatisch verschiebt, natürlich versuchen, in manchen Branchen die Preise so zu drücken, dass unterm Strich der Durchschnitt im Rahmen bleibt. Das wäre jedoch die Methode: Operation geglückt, Patient halb tot.

Abwarten ist keine Option

Die EZB hat leider einiges an Glaubwürdigkeit verspielt, das macht es für sie jetzt schwieriger, die richtige Balance zu bewahren, ohne dass ihr die Preise außer Kontrolle geraten. Ähnlich wie auch die US-Notenbank (Fed) hat sie im vergangenen Jahr zunächst dramatisch unterschätzt, wie hartnäckig die Inflation sich entwickeln würde. Damit hat sie sich den Ruf erworben, die Entwicklung verschlafen zu haben. Dass sie den Krieg nicht vorausgesehen hat, kann man ihr nicht vorwerfen, aber der treibt die Preise jetzt zusätzlich.

Was können EZB-Chefin Christine Lagarde und ihre Kollegen jetzt tun? Einfach abzuwarten, bis es besser wird, ist keine Option. Stumpf mit sehr harten Maßnahmen auf die Preise einzuprügeln, würde die Wirtschaft deutlich schwächen, die durch die hohen Energiekosten ohnehin belastet ist. Im Idealfall gelingt es der EZB, diejenigen Preise laufen zu lassen, die sie nicht beeinflussen kann und die ohnehin nur reale Knappheiten anzeigen, ohne die Kontrolle über die anderen Preise zu verlieren.

Es gilt vor allem, die Lohn-Preis-Spirale einzudämmen und die Inflationserwartungen, die sich bisher noch erstaunlich stabil gehalten haben, im Rahmen zu halten. Diese Trennung ist eine geldpolitische Operation am offenen Herzen und, wie die oft schiefliegenden Prognosen der Vergangenheit zeigen, bei ziemlich schlechter Beleuchtung. Sie funktioniert nur mit glasklarer Kommunikation, die auch dazu dienen muss, die Glaubwürdigkeit der EZB wieder zu stärken.

