Kommentar Die konzertierte Streikaktion ist legal, aber nicht legitim

Mit einem koordinierten Arbeitskampf üben Verdi und EVG Druck auf die Arbeitgeber aus. Der Streik ist überzogen, weil er vor allem der Mitgliedergewinnung dient und taktischen Erwägungen folgt.

Die halbe Republik in Geiselhaft. (Foto: dpa) Warnstreik im öffentlichen Dienst in Bremen

Getrennt marschieren, vereint schlagen – diese Taktik des Generalfeldmarschalls Moltke machen sich jetzt auch die Gewerkschaften Verdi und EVG zunutze. Obwohl sie in getrennten Tarifkonflikten stehen, rufen sie die Beschäftigten vereint zum Arbeitskampf auf, um den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmzulegen. Mit verhältnismäßig kleinem Aufwand entfalten sie so größtmögliche Wirkung.

Das ist legal, denn beide Gewerkschaften verlangen von den Arbeitgebern mehr Geld für die Beschäftigten, treten also für ein tariflich regelbares Ziel ein, für das dann auch gestreikt werden darf. Aber ist es auch legitim?

Nicht wirklich. Sowohl im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst als auch bei der Bahn liegen mittlerweile Angebote auf dem Tisch. Auch wenn diese noch weit von den Gewerkschaftsforderungen entfernt sind, so ist es doch überzogen, jetzt die halbe Republik in Geiselhaft zu nehmen.