Kommentar Entmachtet die Imperatoren: Starke Manager brauchen starke Kontrolleure

Die Aktionäre des US-Finanzriesen JP Morgan scheinen wirklich sehr an Langzeit-CEO Jamie Dimon zu hängen. Dafür spricht zumindest ein Wertpapierprospekt, in dem das Wall-Street-Haus gerade festgehalten hat, dass eine „substanzielle Mehrheit“ der Investoren wünscht, dass Dimon nach seinem Rücktritt als CEO als „President“ an Bord bleibt.

Das ist gleichzeitig eine sehr gute und eine sehr schlechte Idee. Sehr gut ist der Vorschlag, weil Dimons Nachfolger nicht mehr die absolute Macht genießen würde wie der Mann, der JP Morgan seit 2005 führt.

Im Moment ist Dimon CEO und President, er kontrolliert sich also selbst. Das ist ein gefährliches Gebilde, denn starke Manager brauchen noch stärkere Kontrolleure.

In der US-Finanzszene ist diese Ämterhäufung aber eher die Regel als die Ausnahme. Auch bei Morgan Stanley, Bank of America und Goldman Sachs wirkt der CEO gleichzeitig als President. „Imperial CEOs“ nennt man diese Konstruktion im Fachjargon.

