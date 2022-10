Kommentar Erst fünfstellige Renditen, dann knallharte Regulierung: Krypto ist Opfer des eigenen Erfolgs

Plötzlich gehen US-Behörden gegen Krypto-Plattformen vor. Die Branche hat die Regulierer unterschätzt. Das war ein teurer Fehler.

Die Branche war am Anfang zu klein, um von den Behörden wahrgenommen zu werden. (Foto: Unsplash) Bitcoin-Symbol

Die Akteure der Kryptobranche hatten schon immer ein konfrontatives Verhältnis zu den Regulierern. Die Kryptogründer, -investoren und -programmierer wollten anders sein, sich nicht von antiquierten Gesetzen der alten Finanzwelt aufhalten lassen. Sie waren ursprünglich angetreten, die Wall Street zu ersetzen.

Es gibt gute Gründe für diese Einstellung. Die Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley haben es vorgemacht. Man bittet lieber um Vergebung, als um Erlaubnis zu fragen, lautet das Mantra an der Westküste, an dem sich auch viele Kryptounternehmer orientieren. Nur abseits der Regulierer konnte die Kryptowelt so schnell wachsen und in den guten Zeiten vor der derzeitigen Krise Renditen im drei-, vier- und fünfstelligen Prozentbereich generieren.