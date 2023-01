Das Weltwirtschaftsforum begann mit düsteren Prognosen. Dann aber gab es erstaunlich viele Gründe für Optimismus.

Die Lage ist besser als die Stimmung. (Foto: Bloomberg) Panel beim Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos

Die nachdenklichen Gespräche bei Spaziergängen durch den Schnee gehören traditionell zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos dazu. Inflation, Handelskonflikte, Ukrainekrieg, Klimakrise – Probleme gibt es ja genug gerade. „Die neue ökonomische Ära könnte der erste Rückschritt in der Menschheitsentwicklung seit Jahrzehnten werden“, analysierte das WEF schon, bevor es losging.

Und so dämmerte vielen Davos-Reisenden, dass es die Welt, die auf dem Zauberberg lange propagiert wurde, so nicht mehr gibt; eine Welt mit zunehmendem freien Handel, eine Welt, in der die Mehrheit der Nationen überzeugt ist, die Probleme nur gemeinsam lösen zu können. Vielleicht war das immer schon ein naiver Blick auf die Welt. Aber das ist ein anderes Thema.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen