Kommentar US-Präsident Joe Biden kann sich keine Schwäche leisten

Noch nie hielten US-Amerikaner so wenig von China wie heute. US-Präsident Joe Biden weiß um die Stimmung in seinem Land und muss harte Hand zeigen.

Der US-Präsident darf sich weder innen- noch außenpolitisch Schwäche erlauben. (Foto: AP) Joe Biden

Washington Als der chinesische Spionageballons in den Atlantik stürzte, saß der US-Präsident in der Air Force One und ließ sich in Echtzeit über den Abschuss informieren. Bereits vor Tagen wollte Joe Biden den Ballon vom Himmel holen lassen, doch das US-Militär wartete ab, bis sich das Objekt über Wasser befand. Diese Details und viele weitere gibt das Weiße Haus über den Ballon-Vorfall preis, dabei ist die Fülle an Informationen für Belange der nationalen Sicherheit ungewöhnlich.

Doch Bidens Berater haben offensichtlich ein großes Interesse daran, dass Biden als resoluter Präsident in der Öffentlichkeit steht, der mit aller Schärfe auf eine Verletzung des US-Luftraums durch China reagiert. Der Ballon-Vorfall hat die Beziehungen zwischen den USA und China in eine tiefe Krise gestürzt.