Gesundheit Monopolkommission sieht keine Besserung für Kliniken auf dem Land durch Lauterbach-Reform

Der Gesundheitsminister will die Fallpauschale zurückfahren, um Krankenhäuser besser zu finanzieren. Die Pläne könnten vor allem in ländlichen Regionen verpuffen, warnt das Beratergremium.

Der Gesundheitsminister plant eine groß angelegte Klinikreform. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Die Monopolkommission geht davon aus, dass sich die prekäre Lage von Kliniken in ländlichen Regionen durch die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht verbessert. „Ohne die Berücksichtigung weitergehender Kriterien für die Bevölkerungsstruktur könnten die Ziele der Reform verfehlt werden“, heißt es in dem Papier, das am Montag vorgestellt wird und dem Handelsblatt exklusiv vorab vorliegt.

Minister Lauterbach beabsichtigt mit der Reform unter anderem, die medizinische Grundversorgung in Regionen sicherzustellen, in denen es wegen zu geringer Behandlungszahlen schwierig ist, eine Klinik zu betreiben. Krankenhäuser sollen dafür neben der derzeitigen Fall- auch eine Vorhaltepauschale erhalten, die Kosten für medizinisches Personal und Gerät unabhängig von der Zahl der Patienten decken soll.

Bislang sind Kliniken mitunter gezwungen, sich finanziell mit unnötigen Operationen über Wasser zu halten. 2023 droht eine beispiellose Pleitewelle.