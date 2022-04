Nachfolge von Anne Spiegel Linke Finanzexpertin: Grüne präsentieren Lisa Paus als neue Familienministerin

Die Grünen-Fraktionsvizin stammt wie ihre Vorgängerin aus dem linken Parteiflügel. Die Personalie ist dennoch eine Überraschung.

Berlin Mit ihr hatten die wenigsten gerechnet: Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. „Ich habe einen riesigen Respekt vor dieser Aufgabe“, sagte sie am Donnerstagnachmittag in Berlin. „Aber ich bin bereit – und ich freue mich darauf.“

Als Prioritäten ihrer künftigen Arbeit nannte sie die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung, Gleichstellung und sich für die Lage von Alleinerziehenden einzusetzen. „Wir leben in einem der reichsten Länder und dennoch ist die soziale Ungerechtigkeit ein alltägliches Problem“, sagte sie. „Damit werde ich mich nicht abfinden.“

Paus gehört wie ihre am Montag zurückgetretene Vorgängerin Anne Spiegel dem linken Parteiflügel an. Sie ist 53 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und sitzt seit 2009 im Bundestag. Die studierte Volkswirtin ist Expertin für Wirtschafts- und Finanzpolitik, aber keine „klassische Familienpolitikerin“, wie es in Fraktionskreisen heißt.