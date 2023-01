Nordrhein-Westfalen NRW-FDP wählt Fraktionschef Höne zum Parteichef – mit nur 54 Prozent

Die NRW-FDP hat einen neuen Vorsitzenden: Der Fraktionschef Henning Höne soll die Landespartei aus ihrem Tief holen. Die Liberalen hatten bei der letzten Wahl nur 5,9 Prozent erhalten.

enning Höne, neu gewählter Landesvorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen, spricht beim Landesparteitag der FDP Nordrhein-Westfalen. (Foto: dpa) Landesparteitag FDP Nordrhein-Westfalen

Bielefeld Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, ist neuer Parteichef der Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Der 35 Jahre alte Münsterländer wurde am Samstag bei einem Parteitag in Bielefeld mit einem nur mäßigen Ergebnis von 54,5 Prozent an die Spitze der Landespartei gewählt. Nach Partei-Angaben erhielt er 208 Ja-Stimmen bei 157 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen. Gegenkandidaten gab es nicht.

Höne folgt auf Joachim Stamp, der als Konsequenz aus dem Debakel der FDP bei der Landtagswahl seinen Rückzug angekündigt hatte. Die Liberalen hatte bei der Wahl vor acht Monaten ihr Ergebnis auf 5,9 Prozent halbiert und die Regierungsbeteiligung eingebüßt.

Hönes Kandidatur galt in der NRW-FDP als nicht unumstritten. Vor allem die Jungen Liberalen hatten kritisiert, dass der langjährige Landtagsabgeordnete nicht für einen Aufbruch stehe. Höne selbst hatte schon vorab erklärt, er rechne mit einem eher mittelmäßigen Ergebnis auf dem Parteitag.

