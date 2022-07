 Sicherheitsfirmen: Flughafen-Chaos: Verschärft ein Poker um Schulungskosten den Mangel an Kontrollpersonal?

Bisher hat meist der Staat über Bildungsgutscheine die Schulung des Sicherheitspersonals finanziert. Das reicht nicht mehr. Doch den Unternehmen fällt die Kostenübernahme schwer.

Lange Schlangen, genervte Passagiere, abgesagte Flüge: in diesem Sommer zeigt sich die Misere bei den Arbeitskräften auf dem Airport besonders deutlich. (Foto: IMAGO/i Images) Überfüllte Flughäfen

Frankfurt An deutschen Flughäfen herrscht in diesem Sommer Chaos. Es fehlt nicht nur Personal an den Schaltern und für das Gepäck, sondern auch für die Sicherheitskontrollen. Die Zustände werden sich wohl auch nicht so schnell bessern. Denn offenbar setzen die Unternehmen, um bei der vorgeschriebenen Ausbildung Geld zu sparen, bei der Anwerbung neuer Kontrollkräfte vor allem auf arbeitslose Bewerber.

Der in Hessen zuständige Experte der Gewerkschaft Verdi, Guido Jurock, schätzt, dass am Flughafen Frankfurt mehrere Hundert Luftsicherheitsassistenten fehlen. Angestellt von Sicherheitsdienstleistern übernehmen diese die Passagierkontrollen an den Flughäfen unter Aufsicht der Bundespolizei.

Als Ursache der Misere identifiziert Jurock vor allem den Kostendruck durch die Privatisierung der Kontrollaufgaben. In München, wo eine Landesgesellschaft für die Kontrollen zuständig sei, gäbe es diese Personalnot nicht.