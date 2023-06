Hendrik Wüst und Friedrich Merz lieferten sich diese Woche ein Duell in der Frage, wer Kanzlerkandidat werden soll. Eigentlich sollte das Thema geheim bleiben.

Hinter den beiden Politikern liegt eine „verheerende Woche“, wie es in der Partei heißt. (Foto: dpa) Friedrich Merz und Hendrik Wüst

Berlin Bei 28 Grad im Schatten verbittet es sich zu streiten – erst recht beim Sommerfest des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin. Ministerpräsident Hendrik Wüst (47) steht am Eingang der Landesvertretung und begrüßt mit demonstrativer Freundlichkeit seinen Parteifreund Friedrich Merz, 67. Der CDU-Chef gibt sich an diesem schwülen Mittsommerabend nicht minder erfreut.

Dabei liegt hinter beiden eine „verheerende Woche“, wie es in der Partei heißt. Eine Woche, in der Wüst und Merz auf offener Bühne um die Frage stritten: Wer wird Kanzlerkandidat der CDU? Beim Sommerfest prosten sie einander mit Bier zu. So als wollten sie vergessen machen, was Wüst gut eine Woche vorher in einem Interview gesagt hatte.

