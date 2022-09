Die schwedische Regierung weiß offenbar schon seit Tagen von einem vierten Leck. Die Röhren wurden offenbar durch Explosionen zerstört. Unklar ist, wie viele Detonationen es gab.

Stockholm, Berlin Die Sabotage der Gaspipelines Nord-Stream hat einen größeren Umfang als bisher bekannt. Nach Angaben von Schwedens Küstenwache wurde ein viertes Leck entdeckt. Damit gäbe es nun zwei Leckagen in schwedischen und zwei in dänischen Gewässern, wie ein Sprecher sagte.

Noch am Mittwochabend hatte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson von drei Lecks an den beiden Nord Stream-Gaspipelines gesprochen. Warum der Austritt von Gas an einer weiteren Stelle erst jetzt bekannt wurde, darüber schwiegen sich die Behörden aus.

Die Sabotage der Gaspipelines ist mit großer Unsicherheit verbunden. Zuerst einmal ist nicht geklärt, wer tatsächlich für den Angriff auf die Infrastruktur östlicher der dänischen Insel Bornholm verantwortlich ist.

Damit steht auch die Frage im Raum, ob es zu Sabotageakte gegen andere Energietrassen oder Telekommunikationsleitungen kommen kann. Diese hatte Russland, das von westlichen Sicherheitsexperten als Urheber der Angriffe auf die Pipelines sehen, in der Vergangenheit als mögliche Ziele ausgemacht.

