Großbritannien Neue britische Regierung zieht die Notbremse: Truss kündigt 175-Milliarden-Euro-Hilfspaket an

Die neue Premierministerin will einen Preisdeckel für Verbraucher und Unternehmen an. Zugleich soll das Land unabhängig von Energieimporten werden.

„Unser Plan garantiert die Preise, begrenzt die Inflation und stärkt das Wirtschaftswachstum.“ (Foto: Reuters) Premierministerin Liz Truss

London Großbritannien steht vor der größten Energiewende seit Jahrzehnten – und am Steuerrad sitzt der Staat. Die neue britische Premierministerin Liz Truss will den Energienotstand im Vereinigten Königreich mit einem Drei-Punkte-Plan bekämpfen: Unter anderem soll ein staatlicher Preisdeckel die Gaspreise für Verbraucher auf etwa dem jetzigen Stand für zwei Jahre einfrieren. Notleidende Unternehmen erhalten zudem eine Preisgarantie für sechs Monate. Das kündigte Truss am Donnerstag im britischen Unterhaus an.

Gleichzeitig will die neue Regierung die Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee stärker ausbeuten, die Atomkraft und die erneuerbaren Energien zügig ausbauen und das Fracking-Verbot von 2019 aufheben. Und schließlich sollen die Stromproduzenten, die ihre Energie nicht mit Gas erzeugen, einen Teil ihrer Zufallsgewinne abgeben, indem sie freiwillig neuen Lieferverträgen zu niedrigeren Preisen zustimmen.