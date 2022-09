Energiekrise Liz Truss plant den bislang größten Staatseingriff in die Energiemärkte

Die neue Premierministerin will notleidende Bürger und Unternehmen entlasten. Die hohen Gewinne der Energieunternehmen sollen aber unangetastet bleiben.

Die neue britische Premierministerin in der Fragestunde des Unterhauses. (Foto: AP) Liz Truss

London Die neue britische Regierung wird keine weiteren Übergewinnsteuern –„windfall taxex“ – für Energieunternehmen einführen. Das kündigte Premierministerin Liz Truss in ihrer ersten Fragestunde im Parlament an. „Ich bin gegen eine windfall tax, weil sie Investitionen der Unternehmen bremst“, sagte die Regierungschefin.

Gleichzeitig kündigte sie an, dass ihre Regierung die fossilen Energieträger Öl und Gas in der Nordsee stärker nutzen und die Atomkraft ausbauen werde. Die im Mai eingeführte Sondersteuer von 25 Prozent auf die Profite der Öl- und Gasproduzenten soll aber beibehalten werden.

Truss wird am Donnerstag ihren Plan vorstellen, wie sie die wirtschaftlichen und sozialen Härten der enorm gestiegenen Energiepreise in Großbritannien dämpfen will. Dem Vernehmen nach plant die Regierung, die jährlichen Strom- und Gasrechnungen eines britischen Durchschnittshaushalts für Strom und Gas bei etwa 2500 Pfund (rund 2900 Euro) für die nächsten 18 Monate einzufrieren.