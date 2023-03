Wladimir Putin hat angekündigt, binnen weniger Monate Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Was das bedeutet, erklärt der belarussische Experte Pavel Slunkin.

Die Möglichkeit, Atomwaffen von belarussischem Territorium abzuschießen, existiert bereits. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Russische Interkontinental-Rakete

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, zum 1. Juli Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Was bedeutet das für Ihr Land?

Wir sollten Putins Äußerung zunächst nicht zwingend für bare Münze nehmen. Die Ankündigung ist eher im Kontext von Putins Rhetorik gegenüber dem Westen zu sehen, gewissermaßen als Erpressungsversuch. In Belarus gab es bislang keine vorbereitenden Schritte, die für eine solche Stationierung notwendig wären.

Westliche Geheimdienste überwachen das, was in Belarus auf diesem Gebiet passiert, sehr genau. Derzeit sind keine Hinweise bekannt. Das heißt nicht, dass eine Stationierung nie stattfinden wird, aber jedenfalls nicht schnell.

