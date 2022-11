Norwegen ist der wichtigste Erdgaslieferant für die EU geworden. Das macht das Land zum Ziel russischer Spione. Ein norwegischer Oberst ordnet die Lage ein.

Über norwegischen Gasanlagen wurden zuletzt vermehrt Drohnenflüge beobachtet. (Foto: AFP/Getty Images) Gasanlage auf dem Ormen Lange Gasfeld

Herr Halvorsen, am Montag hat Norwegen seine Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Spielen die vielen Verdachtsfälle russischer Spionage aus den vergangenen Wochen eine Rolle bei der Entscheidung?

Ich habe die Pressekonferenz am Montag verfolgt und glaube, man muss die Worte von Premierminister Støre etwas präzisieren. Norwegen hat bereits im letzten Herbst damit begonnen, seine militärischen Sicherheitsmaßnahmen und die Einsatzbereitschaft seiner Truppen zu erhöhen – Schritt für Schritt. Praktisch hat sich seit Montag nicht viel verändert. Worum es dem Premierminister eher ging, war, das Bewusstsein in der Bevölkerung und bei Personen, die mit dem Militär zu tun haben, für die bestehende Bedrohung zu schärfen.

