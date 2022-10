Die Mobilisierung macht sich in Russland bemerkbar – es fehlen vor allem junge Männer. Sollte der Krieg ungebremst weiterlaufen, steuert das Land auf ein demografisches Drama zu.

Berlin Wladimir Putin wählte drastische Worte, um die dramatische Situation seines Landes zu beschrieben. „Die demografische Entwicklung ist ein Notfall“, resümierte Russlands Präsident vor der versammelten Politelite am 21. April 2021 in der „Manezh Central Exhibiton Hall“ in Moskau. Die Dinge seien nun leider einmal so. Dies gelte es zu akzeptieren, man müsse den Umstand zugeben und etwas dagegen unternehmen. Schließlich Putins Schlussfolgerung: „Die Rettung der Menschen in Russland ist unsere oberste nationale Priorität.“

Fast auf den Tag genau zehn Monate später hatten sich Putins Prioritäten, sollte er sie jemals wirklich so gesetzt haben, augenscheinlich verschoben. 200.000 Soldaten überfielen die Ukraine, schätzungsweise 300.000 Russen verließen aus Sorge vor dem, was da in den nächsten Monaten kommen könnte, in einer ersten großen Fluchtwelle das Land.

