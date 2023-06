Lettlands Premierminister sieht die Schuld für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms bei Russland. Allerdings hätte der Westen die Ukraine schneller und besser unterstützen müssen, meint Karins.

Wie seine baltischen Amtskollegen drängt Karins auf höhere Verteidigungsausgaben in den übrigen Nato-Mitgliedstaaten. (Foto: Reuters) Lettlands Premierminister Krisjanis Karins

Riga Anders als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Lettlands Premierminister Krisjanis Karins die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine nicht als „neue Dimension“ des Kriegs. „In Lettland, im Osten, machen wir uns schon seit Jahren keine Illusionen mehr über Russland“, sagt der Politiker im Handelsblatt-Interview.

Trotzdem zögen in Europa mittlerweile alle an einem Strang, so Karins. Die Schuld für die Katastrophe sieht er bei Russland, der Westen hätte die Ukraine aber schneller und besser unterstützen müssen. Mit Blick auf den anstehenden Nato-Gipfel im litauischen Vilnius plädiert Karins für langfristige steigende Militärausgaben im Bündnis.

Lesen Sie hier das vollständige Interview:

