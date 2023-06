Porträt Jewgeni Prigoschin: Wer ist der Wagner-Chef, der Putin droht?

Jewgeni Prigoschin machte zehntausende Schwerverbrecher zu Söldnern und setzte sie für die Zwecke Wladimir Putins ein. Nun wendet er sich gegen die Führung in Moskau.

Einst versorgte seine Firma die russische Armee mit Nahrung. Heute gelten seine Kämpfer als besonders brutal. (Foto: dpa) Jewgeni Prigoschin

Brüssel Die Sorge, dass Jewgeni Prigoschin einen Putsch wagt, ist nicht neu. „Die Leute vom FSB sind wütend auf ihn und sehen in ihm eine Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung“, zitierte der „Guardian“ Anfang des Jahres eine anonyme Quelle aus der russischen Polit-Elite. Der FSB ist der Inlandsgeheimdienst Russlands. Nach dem Krieg werde Prigoschin eine Belohnung einfordern, so die Quelle.

So weit dürfte es nun nicht mehr kommen. Prigoschin hat sich mit seinen Truppen gegen die russische Armee gewendet und ist bereits nach Rostow am Don, nahe der ukrainischen Grenze, vorgerückt. 25.000 Mann hat er nach eigenen Angaben unter seinem Kommando. In einem Video kündigte er an, auch auf Moskau vorzurücken, wenn es notwendig sei, um seine Ziele zu erreichen.

Wer ist Prigoschin?