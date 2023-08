Nach Ansicht von Experten hat der russische Präsident den Wagner-Chef töten lassen – um damit eine Drohbotschaft an die wankelmütige Elite des Landes zu senden.

Der russische Präsident, hier vor einem Kriegerdenkmal in der Stadt Kursk, muss sich Sorgen um seine Machtbasis machen. Wladimir Putin

Berlin, London Gegenspieler von Russlands Präsident Wladimir Putin leben gefährlich. Oppositionspolitiker wie Alexej Nawalny oder Ex-Geheimdienstleute wie Alexander Litwinenko wurden vergiftet – oder sie starben wie Lukoil-Chef Rawil Maganow nach dem Sturz aus einem Fenster.

Putin ließ eine Beteiligung an den Taten zwar dementieren, aber in einigen Fällen führte die Spur direkt zum russischen Geheimdienst FSB und zu ihm selbst. „Keine Tötung wird ohne Zustimmung von Putin in Auftrag gegeben“, berichtet ein langjähriger Geheimdienstmitarbeiter.

Nun hat es wohl auch Jewgeni Prigoschin erwischt, den Chef der Söldnergruppe Wagner. Er soll sich an Bord eines Privatflugzeugs befunden haben, das am Mittwoch nahe Moskau explodiert ist. Zwar dementierte Putin am Freitag erneut, mit dem Unglück etwas zu tun zu haben. Doch nach einhelliger Meinung von Experten gibt es kaum noch Zweifel, dass der Kremlchef persönlich die Tötung von Prigoschin angeordnet hat.

