 Russland: Risse im Machtfundament von Herrscher Putin

Führungslose Söldner an der Front, ratlose Propagandisten in Moskau: Wie stabil ist das russische Regime? Manche im Westen hoffen auf einen Umsturz, andere fürchten genau das.

Ein Pro-Kreml-Aktivist hält ein Plakat mit Putin und den Worten "Wir sind mit ihm und für die Souveränität Russlands". (Foto: dpa) Machtkampf in Russland

Berlin, Brüssel, Riga Die Zweifel an der Stabilität des Regimes im Kreml wachsen. Sowohl Experten als auch westliche Spitzenpolitiker sehen Risse im Machtfundament von Kremlherrscher Wladimir Putin. Der russische Autokrat „hat Schwäche gezeigt, und jeder in Russland hat das mitbekommen. Das kann sein System gefährden“, sagte der frühere Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. „Der Kipppunkt könnte nun früher kommen.“

Das Vertrauen des Volkes in einen scheinbar unangreifbaren, starken Führer sei durch die Ereignisse vom Wochenende erschüttert. Manche in der Umgebung von Putin könnten sich nun fragen, ob er noch der richtige Präsident sei, sagte Fritsch, der heute für das Beratungsunternehmen Berlin Global Advisors tätig ist. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis rechnet schon mit weiteren Unruhen.

