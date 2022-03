Russland-Ukraine-Krieg „Nein, das ist falsch – die russische Armee befreit euch“: Wie Putins Propaganda wirkt

In Russland leben über elf Millionen Menschen mit ukrainischen Verwandten. Seit Kriegsbeginn zeigt sich: Sie glauben der Propaganda mehr als ihrer Familie.

Berlin Am Tag als die ersten russischen Geschosse auf Kiew flogen, machte Michail Katsurin seine Restaurants dort dicht, packte ein paar Sachen und fuhr in die Westukraine, um seine Frau und Kinder in Sicherheit zu bringen.

Inmitten des Chaos’ habe sich Katsurin gewundert, warum sein in Russland lebender Vater ihn noch nicht angerufen, sich noch nicht nach ihm erkundigt hatte. Also griff der 33-jährige Restaurantbetreiber selbst zum Telefon. Das erzählt Katsurin, mit Glatze und Ohrringen vor einem Samtvorhang sitzend, in einem Video-Anruf dem Tagesspiegel.

„Ich habe meinem Vater erzählt, dass Russland die Ukraine angreift, dass ich gerade versuchte, meine kleinen Kinder vor den Bomben zu retten.“ Katsurins Vater, ein Wachmann in einem russischen Kloster, habe ihm widersprochen: „Nein, das ist falsch. Die russische Armee befreit euch gerade von einem Nazi-Regime, das ukrainische Zivilisten als lebende Schutzschilde benutzt. Die Soldaten werden euch helfen, Essen und warme Kleidung bringen."

