Seit mehreren Monaten kämpfen die Söldner der Wagner-Gruppe an der Front in Bachmut, bisher ohne Erfolg. Für ihren Chef Jewgeni Prigoschin wird das immer mehr zum Problem.

Kämpfer Prigoschins sind besonders oft unter den Toten. (Foto: imago) Söldner der Wagner-Gruppe an der Front in der Ukraine

Berlin Jewgeni Prigoschin hat sich verschätzt – womöglich gewaltig. Über Monate kritisierte der Chef der Söldner-Gruppe Wagner die russische Militärführung offen für ihre Inkompetenz, während er sich und seine Kämpfer zur treibenden Kraft einer sonst lahmenden Armee stilisierte.

In Wirklichkeit sterben seine Söldner zu Tausenden an der Front in Bachmut und versuchen seit Monaten, eine Stadt zu erobern, die, glaubt man Experten, nahezu keinen strategischen, aber einen hohen symbolischen Wert besitzt.

„Jeder will wissen, wann wir endlich Artjomowsk einnehmen“, sagt Prigoschin zu einer Handvoll Kämpfern, die in einem schummrigen Keller vor ihm sitzen. Artjomowsk, das ist der russische Name der ukrainischen Stadt Bachmut. Die Antwort liefert er in einem Video, das die Szene zeigt und über den Jahreswechsel in den sozialen Medien auftauchte, gleich selbst.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen