Sollte Russland den Vormarsch der Ukrainer nuklear zu stoppen versuchen, wird der Westen nicht atomar reagieren. Aber wohl auch nicht klein beigeben.

Seit 1945 wurden keine Atomwaffen mehr im Krieg verwendet. (Foto: AP) Der russische Präsident Wladimir Putin and sein Verteidigungsminister Sergei Shoigu

Berlin Jetzt geht die Angst um: in Deutschland, in Europa und den USA. Ist Wladimir Putin wirklich bereit, den Krieg in der Ukraine zu einem Konflikt mit Atomwaffen zu eskalieren oder blufft er? Sein Militär ist auf dem Rückzug. Er aber markiert – dennoch oder gerade deshalb? – den starken Mann und droht auf mehreren Gebieten gleichzeitig damit, die Risiken zu erhöhen.

In der Ukraine und in den Nato-Staaten fordern hohe Staatsvertreter dazu auf, Putins Drohungen ernst zu nehmen. Sie warnen umgekehrt Russland vor vernichtenden Konsequenzen, falls Putin tatsächlich eskaliert. Welche Gefahren zeichnen sich ab – und wie kann der Westen ihnen begegnen?

