Fahrradboom Wie Branchenpionier Sigma mit seinen Radcomputern gegen Garmin und Wahoo bestehen will

Der Mittelständler hatte die GPS-Technologie und den E-Bike-Boom anfangs unterschätzt. Doch Robin Schendel brachte Sigma wieder auf Wachstumskurs.

Der Sohn des Sigma-Sport-Gründers Klaus Peter Schendel übernahm das Unternehmen ab 2016 und brachte es mit Fahrradcomputern wieder auf Kurs. (Foto: Sigma Sport) Robin Schendel

München Als Konkurrenten um die Jahrtausendwende die ersten GPS-Geräte entwickelten, glaubten sie beim Fahrradtacho-Hersteller Sigma Sport nicht recht an die neue Technologie. Auch den E-Bike-Boom unterschätzte man in den frühen Jahren. „Wenn ein Unternehmen fett ist, wird man in den Entscheidungen träge“, sagt Sigmar-Chef Robin Schendel, „es musste uns erst schlechter gehen.“

Heute profitiert das Familienunternehmen, das auch Fahrradbeleuchtung und Pulsuhren entwickelt, vom Fahrradboom in der Coronapandemie. Mit einer komplett überarbeiteten Produktpalette will das Familienunternehmen neben den globalen Konkurrenten Garmin und Wahoo bestehen und weiter wachsen.

Sigmas Ansatz: technisch anspruchsvolle, aber einfach bedienbare Radcomputer für Freizeitradler. „Es geht uns um den Weekend-Bike-Enthusiasten, der seine Glücksmomente auf dem Rad findet – und die können durchaus sportlich sein“, sagt Robin Schendel, dessen Vater das Unternehmen 1982 gründete.