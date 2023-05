Halbleiter Von der Leyen bei Spatenstich für Infineon-Werk: „Brauchen mehr Chip-Massenproduktion in Europa“

Der Halbleiterhersteller startet den Bau seiner bislang größten Fabrik in Dresden. So nimmt „Silicon Saxony“ Formen an: Kanzler Scholz macht Hoffnung auf weitere Milliardeninvestitionen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Infineon-Chef Jochen Hanebeck und Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Politiker halten sogenannte Wafer in den Händen, auf den Scheiben entstehen die Chips. (Foto: Getty Images) Feier zum Baubeginn der neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden

Dresden. Europas Aufholjagd in der Chipproduktion kommt voran: Der Halbleiterhersteller Infineon startete an diesem Dienstag offiziell den Bau seiner bislang teuersten Fabrik. Fünf Milliarden Euro steckt der Dax-Konzern in seinen Standort in Dresden.

Das Werk sei nicht nur für Infineon, sondern für ganz Europa bedeutend, sagte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, beim Spatenstich: „Wir brauchen wieder mehr Massenproduktion von Chips bei uns.“ Es sei unerlässlich, die Lieferketten „unserer wichtigsten Güter zu stärken“.

Die Versorgung der europäischen Industrie mit Halbleitern sei gefährdet, weil sich Europa zu sehr auf die wichtigen Lieferländer Südkorea und Taiwan verlasse. Dies sei angesichts der politischen Spannungen in dieser Region keine Option mehr.

Europa braucht viermal so viele Werke wie heute