Inside Innovation Algorithmus als Klimakiller: Was die Tech-Branche gegen ihr schmutziges Geheimnis tut

Die IT-Branche verbraucht mehr Energie als die gesamte Luftfahrt. Die Unternehmen müssen Strom sparen – eine Weltraum-Mission könnte als Inspiration dienen.

Wo Daten verarbeitet werden, braucht es Energie – und die geht in Form von Abwärme auch in die Umgebung über. (Foto: Mauritius Images [M]) Wärmebilder technischer Geräte

Düsseldorf Egal, wie es mit der Gas- und Ölkrise weitergeht: Solange in Frankfurt die Großrechner laufen, werden es die Bewohner in Westville kuschelig warm haben. Denn durch ihre Heizungsrohre soll Wasser laufen, das die Server eines Rechenzentrums erhitzen – kostenlos. Laut Plan dürften 60 Prozent des Energiebedarfs in dem neuen Quartier mit der Abwärme gedeckt werden.

Mit dem Pilotprojekt gehen das IT-Unternehmen Telehouse Deutschland und der Energieversorger Mainova auch ein immer drängenderes Problem an: Es geht darum, dramatische Klimafolgen der Digitalisierung abzuwenden.

„Die Digitalisierung kann schnell zu einem Klimaproblem werden“, sagt Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam. Die Technologie habe zwar eine positive Wirkung beim Schutz der Umwelt und des Klimas, aber die CO2-Emissionen der Digitalisierung selbst seien bereits doppelt so hoch wie die des globalen Flugverkehrs.

