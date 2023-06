Heizungsbauer Umsatz bei Vaillant wächst dank des Heizungsbooms

Düsseldorf Der Heizungshersteller Vaillant hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Er wuchs im Vergleich zu 2021 um elf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Konkurrent Viessmann hat 2022 einen Umsatz von vier Milliarden Euro erreicht.

Der Heizungsmarkt ist im vergangenen Jahr gewachsen. Insgesamt wurden 2022 in Deutschland rund fünf Prozent mehr Heizungen verkauft als im Jahr zuvor. Getrieben wurde dieses Wachstum vor allem durch Wärmepumpen (plus 53 Prozent). Der Absatz von Gasheizungen ging hingegen um acht Prozent zurück.

Vaillant verkauft nicht nur in Deutschland Heizungen, sondern europaweit. Nach eigenen Angaben ist das Geschäft des Herstellers im vergangenen Jahr stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Der Umsatz von Vaillant mit Wärmepumpen legte um 75 Prozent zu, der mit Gasheizungen stieg trotz eines rückläufigen Gasheizungsmarktes um sechs Prozent.

Wie alle Heizungshersteller konzentriert sich Vaillant zunehmend auf die Herstellung von Wärmepumpen. Wie das Unternehmen bereits im März verkündete, will es zwischen 2016 und 2030 bis zu zwei Milliarden Euro in das Wärmepumpengeschäft investieren – abhängig von der zukünftigen Marktentwicklung.

Vaillant ist nach eigenen Angaben bereits unter den drei größten europäischen Wärmepumpenanbietern. Trotzdem hat das 75-Prozent-Umsatzwachstum bei Wärmepumpen nur zu einem Elf-Prozent-Umsatzwachstum des Gesamtgeschäfts geführt.

Der Hersteller, der sich ebenso wie die Konkurrenz in der Vergangenheit stark auf Gasheizungen konzentriert hat, macht keine Angaben dazu, wie viele Heizungen welcher Art er verkauft hat. Insgesamt hat Vaillant 2,5 Millionen Heizungen und fast eine Million Warmwassergeräte verkauft.

Bekannt ist zudem, dass der Mittelständler im Herbst 2023 eine Serienproduktion von Wärmepumpen in einer neuen Fabrik in der Slowakei starten will und damit langfristig die eigenen Produktionskapazitäten auf mehr als 500.000 Wärmepumpen pro Jahr verdoppelt.

Obwohl der Gesamtumsatz von Vaillant mit 3,7 Milliarden Euro etwas unter dem von Viessmann (vier Milliarden Euro) liegt, hat Vaillant deutlich mehr Mitarbeiter. Die Anzahl hat sich laut dem Unternehmen im vergangenen Jahr von 16.000 auf 17.000 erhöht. Bei Viessmann ist sie zuletzt auf 14.500 gestiegen.

Heizungsmarkt dürfte weiter wachsen

Vaillant-Chef Norbert Schiedeck sagte anlässlich der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr: „Auch für das Jahr 2023 erwarten wir eine positive Geschäftsentwicklung.“ Es zeichnet sich bereits ab, dass der Heizungsmarkt in diesem Jahr weiter wachsen wird. In Deutschland stieg der Wärmepumpenabsatz im ersten Quartal 2023 um 111 Prozent.

Auch fossile Heizungsarten waren nach ihrem Einbruch in 2022 zuletzt wieder im Aufwärtstrend. Die Zahl der verkauften Gasheizungen stieg im ersten Quartal um 14 Prozent, die der Ölheizungen gar um 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

>>Lesen Sie auch: Interview mit Max Viessmann und David Gitlin: „Werden Investitionen in signifikanter Höhe in der EU tätigen“

Hintergrund dürfte eine monatelange politische Debatte in Deutschland um das neue Heizungsgesetz sein. Dieses sollte zunächst vorschreiben, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Das wäre in vielen Fällen auf ein Verbot neuer, reiner Gas- und Ölheizungen hinausgelaufen – und schuf in den vergangenen Monaten für viele Menschen einen Anreiz, noch schnell eine fossil betriebene Heizung einzubauen.

Mehr: Viessmann darf Wärmepumpen-Fertigung in die USA verkaufen.