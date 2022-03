Lebensmittel Diese Produkte sind im Supermarkt teurer und knapp

Düsseldorf Die Deutschen horten wieder. Lebensmittelhändler von Metro über Rewe bis Aldi haben für bestimmte Waren die Abgabe auf „haushaltsübliche Mengen“ beschränkt. Diesmal ist es nicht nur die in der Pandemie entdeckte Sorge, dass wegen stockender Lieferketten Nachschub ausgeht.

Konsumenten horten derzeit lagerfähige Waren in der Erwartung, dass durch den Ukrainekrieg die Preise noch weiter nach oben gehen. Denn die Produktion von Lebensmitteln verteuert sich seit Monaten durch hohe Energie- und Rohstoffpreise allerorten. Die Welternährungsorganisation FAO rechnet mit einem Anstieg der weltweiten Lebens- und Futtermittelpreise zwischen acht und 20 Prozent.

Die Teuerungswelle kommt nun im Handel und damit beim Verbraucher an. Der Discounter Aldi erhöht diese Woche bei fast einem Zehntel seines Sortiments die Preise, berichtete die „Lebensmittelzeitung“ am Donnerstag, so viel wie seit Jahren nicht mehr. Lidl habe bereits nachgezogen. Aldi gilt hierzulande als Taktgeber bei den Preisen.

Der Preisvergleich Smhaggle hat für das Handelsblatt ausgewählte Warengruppen und deren Regalpreise ausgewertet. Folgende Produkte sind demnach aktuell besonders gefragt – und im Vergleich zum Vorjahr schon deutlich teurer geworden:

Sonnenblumenöl

Das Öl ist in vielen Supermärkten bereits vergriffen. Die Preise haben im Vergleich zum Vorjahr bereits kräftig angezogen. Die Eigenmarke Gut & Günstig von Edeka kostet in der Literflasche nun 1,79 Euro, 40 Cent mehr als Anfang 2021. Das ist ein Plus von 28,8 Prozent, um das exakt auch die Preise für Handelsmarken von Rewe (Ja!) und Aldi (Bellasan) stiegen. Markenprodukte wie Thomy verteuerten sich mit 21,8 Prozent etwas weniger stark.

Auch Kartoffelchips etwa von Funny Frisch oder Crunchips, die mit Sonnenblumenöl frittiert werden, sind laut Smhaggle vielerorts nicht mehr erhältlich. „Sonnenblumenöl könnte in Deutschland wegen des Ukrainekriegs schon bald Mangelware werden“, meint der Verband ölsaatenverarbeitender Industrie in Deutschland (Ovid). „Die Vorräte reichen voraussichtlich noch für wenige Wochen.“

Deutschland deckt 94 Prozent seines Bedarfs über Einfuhren. Aus der Ukraine stammen 51 Prozent der weltweiten Exporte des Öls. Durch Missernten in Kanada und coronabedingte Logistikprobleme war die Versorgung ohnehin angespannt. Verbraucher könnten aber problemlos auf andere Öle wie Rapsöl umsteigen, betont der Verband.

Mehl und Backwaren

Weizenmehl ist in vielen Märkten ausverkauft. Der Preis für Aurora Weizenmehl 405 stieg um 20 Cent auf 1,19 Euro, das ist ein Plus von 20,2 Prozent. Genauso stark zog der Preis des Aldi-Mehls Mühlengold an. Am Montag hatte Moskau bis Ende Juni einen Ausfuhrstopp für Getreide verhängt. Aus Russland und der Ukraine kommen fast 30 Prozent aller Weizenexporte.

„Der Exportstopp hat zunächst keine direkten Auswirkungen, weil wir in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad bei Getreide von teilweise über 100 Prozent haben“, sagt der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Er rechnet trotzdem mit steigenden Preisen für Backwaren – vor allem wegen hoher Energiekosten für die Backöfen. Denn Mehl, und damit der Weizen, hat nur einen Anteil von fünf bis zehn Prozent an den Herstellungskosten eines Brötchens.

Toilettenpapier

Die Deutschen horten wie zu Beginn der Pandemie wieder Klopapier. „Im niedrigen Preissegment ist Toilettenpapier aktuell häufig vergriffen“, sagt Sven Reuter, CEO der Smhaggle-Mutter Great Value Group Customer Solutions. Marktführer Essity (Zewa, Tempo) hatte Ende Januar zum wiederholten Mal Preiserhöhungen angekündigt.

Aus der Branche verlautet, es seien erneut deutlich zweistellige Aufschläge nötig. Grund sind die sprunghaft gestiegenen Kosten für Energie und Zellstoff. Die Produktion ist sehr energieintensiv, in Italien stehen bereits Papierwerke still. Die Preise hatten zuletzt nur moderat angezogen.

Eigenmarken waren 3,5 Prozent teurer, das Markenprodukt Zewa Bewährt acht Rollen dreilagig kostet 3,29 Euro, zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. „Toilettenpapier müsste eigentlich fünf statt drei Euro die Packung kosten“, meint Konsumgüterexperte Stephan Kunigk von Kerkhoff Consulting.

Nudeln

Pasta ist derzeit zwar nicht vergriffen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr am meisten verteuert. Die Spaghetti von Aldi (Cucina), Lidl (Combino), Penny und Netto kosten nun 0,69 Euro, ganze 40,8 Prozent mehr. Grund ist nicht der Ukrainekrieg, sondern Missernten von Hartweizen. Kanada, eines der wichtigsten Exportländer, litt 2021 unter langen Dürre- und Hitzeperioden. Die Ernte war so schlecht wie seit 14 Jahren nicht mehr. „Wir sehen massive Versorgungsengpässe“, mahnt Peter Haarbeck vom Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft.

Sven Reuter von Smhaggle rät auch mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen zum Kauf von Handelsmarken. „Diese sind durchschnittlich 45 Prozent günstiger als das vergleichbare Markenprodukt.“

