Luftfahrt Milliardär Kühne stockt Lufthansa-Anteile noch einmal deutlich auf

Frankfurt Klaus-Michael Kühne nutzt den niedrigen Aktienkurs der Lufthansa zum Zukauf. Der Logistikunternehmer hat seinen Anteil an der Fluggesellschaft von zehn auf 15 Prozent aufgestockt. Das geht aus einer Pflichtmitteilung der Lufthansa hervor. Kühne war im März bei Europas größter Airline-Gruppe eingestiegen. Die Anteile liegen bei der Kühne Aviation GmbH. Die ist nun vor dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (gut 14 Prozent) der größte Einzelaktionär der „Hansa“.

Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding AG, hatte sich am Dienstag trotz der großen Probleme im Flugbetrieb hinter die Lufthansa gestellt. Die gesamte Wirtschaft wie auch die Logistikbranche seien derzeit mit großen Herausforderungen konfrontiert, hatte er dem Handelsblatt auf Anfrage mitgeteilt.

Keiner habe diese enormen Veränderungen durch die Pandemie vorhersehen können. „Als langfristiger Investor steht die Kühne Holding der Deutschen Lufthansa partnerschaftlich an der Seite und vertraut auf die Stärke des Unternehmens, das mit seinen drei Divisionen Technik, Cargo und Passage ja insgesamt gut balanciert tätig ist.“

Der Aktienkauf kann als Bekenntnis zur Lufthansa gesehen werden. Das Unternehmen steckt aktuell in schweren Turbulenzen. Sowohl bei Partnern wie Flughäfen als auch im eigenen Konzern fehlt Personal. Deshalb wurden im Juli und August 3100 Flüge aus dem Programm genommen. Dennoch kommt es an den Flughäfen weiterhin zu langen Schlangen und kurzfristigen Flugabsagen – zum großen Ärger der Passagiere.

Arbeitnehmervertreter werfen dem Management vor, die Belegschaft zu stark reduziert und zu spät auf die Erholung reagiert zu haben. Am Mittwoch war auf Antrag der Gewerkschaft Verdi der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um sich über die aktuelle Entwicklung zu informieren.

Die rund zweieinhalbstündige Sitzung ist nach Angaben aus dem Umfeld des Kontrollgremiums ruhig und sachlich verlaufen. Das Management hat Maßnahmen vorgestellt, mit denen das Chaos zumindest etwas in den Griff bekommen werden soll.

Kley: „Habe eine solche Anhäufung von Problemen noch nicht gesehen“

Im Anschluss an die Sitzung äußerte sich erstmals Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley zum aktuellen Desaster. Die Situation sei äußerst schwierig und extrem angespannt, sagte er in einem unternehmensintern verbreiteten Interview. „Ich habe eine derartige Anhäufung von Problemen in meiner Karriere noch nicht gesehen. Und das macht auch die Entwirrung der Fäden so schwierig.“

Kley räumte ein, dass die aktuelle Lage für die Belegschaft eine große Belastung sei. „Für unsere Mitarbeiter am Boden und in der Luft ist die Situation grauenvoll.“ Er höre unerträgliche Erzählungen von Aggressionen und teilweise sogar körperlichen Attacken, von Verzweiflung und Tränen, von Hilflosigkeit bei gleichzeitiger Loyalität zur Lufthansa. „Aber kann ich wirklich nachvollziehen, wie sich das anfühlt? Das können wahrscheinlich nur die unmittelbar Betroffenen, nur die, die da jeden Tag stehen und ihr Bestes geben.“ Er danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, „auch wenn einige sagen werden: noch ein paar leere Worte“. Es seien trotzdem Worte des Dankes, die von Herzen kämen.

Dass es an der Zeit sei, die Ursachen der Krise kurzfristig zu analysieren, meint der Chefkontrolleur allerdings nicht: „Sollen wir unsere Kraft jetzt da reinsetzen, dass alles hier und heute aufzuarbeiten? Aus meiner Sicht nein. Jetzt müssen wir erst mal den Schlamassel in den Griff kriegen.“

Die Aufsichtsräte seien über die operationelle Lage zutiefst beunruhigt, sagte Kley weiter: „Wir sind aber auch davon überzeugt, dass die jetzt eingeleiteten Maßnahmen wie Flugstreichungen, Stabilisierung des Flugbetriebs oder zusätzliches Personal sukzessive erfolgreich sein werden.“ Auch die Gespräche mit der Bundespolizei, den Flughäfen und anderen Dienstleistern seien auf einem guten Weg.

