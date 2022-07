Modebranche Nachhaltige Bademode aus Berlin: Von der Leistungsschwimmerin zur Unternehmensgründerin

Eine 24-Jährige gründet neben dem Studium ein Label für Schwimmmode. Sie arbeitet mehr als 40 Stunden pro Woche – und verdient nichts. Warum das System hat.

Dieser Badeanzug soll länger halten als die gewöhnlichen Modelle. (Foto: Beeken) Frau im Badeanzug

Berlin Als feststeht, dass Celina-Marie Krimpelbein nicht als Leistungsschwimmerin weitermachen kann – eine Verletzung an der Schulter verhindert es – muss sie abtrainieren. „Ich bin dann nur noch fünf Mal die Woche geschwommen“, sagt die 24-Jährige. Davor waren es acht oder neun Mal, 20 Stunden pro Woche verbrachte sie im Wasser – ihre ganze Jugend lang.

Man muss das über Celina-Marie Krimpelbein wissen, um zu verstehen, warum sie, die eigentlich Fremdsprachenlinguistik studiert, mit Anfang 20 ihr eigenes Unternehmen gründet. Warum sie mehr als 40 Stunden pro Woche arbeitet, ihr ganzes Erspartes, das für eine Weltreise nach dem Master gedacht war, in ein Nischenprojekt steckt, das dem ersten Anschein nach nicht gerade danach schreit, Massen an Menschen zu begeistern. Warum sie jetzt also Badeanzüge und Bikinis verkauft, mit dem Anspruch, dass diese gut sitzen, nachhaltig sind und stylish aussehen.

