Süßwarenindustrie 239 Millionen deutsche Schoko-Osterhasen für den Welthandel

Für diese Saison konnten die Bestellungen aus In- und Ausland wie gewünscht produziert werden. Rund die Hälfte der Produktion wird dabei exportiert.

Ein ausgepackter Schokohase und gefärbte Eier liegen in einer Schale, die auf einem Tisch steht Ein Osterhase aus Schokolade

Die Süßwarenindustrie in Deutschland hat in diesem Jahr rund 239 Millionen Schoko-Osterhasen produziert - rund elf Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass viele Familienfeiern und Osterfeste ausfielen.

Rund die Hälfte der Schoko-Hasen - etwa 119 Millionen Stück - wurden in den letzten Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel sowie an Kaufhäuser und Fachgeschäfte in der Bundesrepublik ausgeliefert. Der Rest ging ins Ausland, vor allem in europäische Nachbarländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika.

Osterhasen weiterhin beliebt

Am beliebtesten war dabei nach wie vor der klassische Osterhase aus Vollmilchschokolade. Aber auch Osterhasen aus zartbitterer oder weißer Schokolade und Dekofiguren wie kleine Lämmer, Möhren oder Küken aus Schokolade seien im Trend - ebenso Schoko-Eier.