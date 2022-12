Die Beratung von Unternehmen wird bei den „Big Four“ immer mehr zum Kerngeschäft. Das wachsende Engagement birgt aber auch eine Gefahr.

Die großen Wirtschaftsprüfer verlagern ihren Fokus immer mehr auf die Beratung. (Foto: Getty Images (2), ddp, Mauritius) Logos der „Big Four“

Frankfurt Nach einer pandemiebedingten Schwächephase sind die vier führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgruppen in Deutschland auf einen deutlichen Wachstumskurs zurückgekehrt. Von einer drohenden Rezession ist in den aktuellen Zahlen und Prognosen von PwC, EY, KPMG und Deloitte wenig zu erkennen. Der steigende Beratungsbedarf der Unternehmenskunden in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung verspricht auch für 2023 deutliche Umsatzsteigerungen.

Diesen Trend bestätigte ebenso KPMG, die am Donnerstag als letzte der vier führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt hat. In dem Zeitraum bis Ende September steigerte das Unternehmen die Gesamtleistung in Deutschland um neun Prozent auf 2,17 Milliarden Euro. Ins neue Geschäftsjahr ist die Gruppe nach eigenen Angaben mit zweistelligem Wachstum gestartet.

KPMG ist damit vor Deloitte weiterhin Nummer drei unter den „Big Four“ und konnte ihren Rückstand auf den Branchenzweiten EY verringern. Der vom Wirecard-Skandal erschütterte Konkurrent hatte am Montag einen Jahresumsatz von 2,21 Milliarden Euro vermeldet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen